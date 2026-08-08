असम में 6 लाख रुपये की कीमत के हाथी दांत जब्त, पुलिस ने दो लोगों को किया गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, दिसपुर। असम के तामुलपुर जिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से हाथी के दो दांत जब्त किए गए हैं। पुलिस ने आज शनिवार को इसके बारे में जानकारी दी।

तामुलपुर के बंगालीपाड़ा से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से हाथी के दो दांत जब्त किए गए, जिनका वजन 2.09 किलोग्राम और 1.97 किलोग्राम मिला।

पुलिस ने दो लोगों को किया गिरफ्तार

इन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए राज्य पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने शुक्रवार रात ऑपरेशन चलाया और असम पुलिस को इसमें बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि पकड़े गए लोग हाथी के दांतों को लगभग 6 लाख रुपये में बेचने की कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए 1.5 लाख रुपये प्रति किलोग्राम की दर तय की गई थी।