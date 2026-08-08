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    असम में 6 लाख रुपये की कीमत के हाथी दांत जब्त, पुलिस ने दो लोगों को किया गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 08 Aug 2026 04:32 PM (IST)

    असम के तामुलपुर जिले में एसटीएफ ने दो लोगों को गिरफ्तार कर 6 लाख रुपये के हाथी दांत जब्त किए हैं। ...और पढ़ें

    पुलिस ने हाथी दांत रखने के आरोप में दो लोगों को किया जब्त

    पुलिस ने हाथी दांत रखने के आरोप में दो लोगों को किया जब्त

    HighLights

    1. तामुलपुर में 6 लाख रुपये के हाथी दांत जब्त।

    2. एसटीएफ ने दो लोगों को किया गिरफ्तार।

    3. वन्यजीव तस्करी नेटवर्क की जांच जारी।

    डिजिटल डेस्क, दिसपुर। असम के तामुलपुर जिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से हाथी के दो दांत जब्त किए गए हैं। पुलिस ने आज शनिवार को इसके बारे में जानकारी दी।

    तामुलपुर के बंगालीपाड़ा से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से हाथी के दो दांत जब्त किए गए, जिनका वजन 2.09 किलोग्राम और 1.97 किलोग्राम मिला।

    पुलिस ने दो लोगों को किया गिरफ्तार

    इन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए राज्य पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने शुक्रवार रात ऑपरेशन चलाया और असम पुलिस को इसमें बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई।

    पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि पकड़े गए लोग हाथी के दांतों को लगभग 6 लाख रुपये में बेचने की कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए 1.5 लाख रुपये प्रति किलोग्राम की दर तय की गई थी।

    STF ने गिरफ्तार लोगों और जब्त सामान को वन विभाग को सौंप दिया। इस मामले में वन्यजीवों, उनके अंगों और उत्पादों की तस्करी में शामिल बड़े अंतर-राज्यीय और अखिल भारतीय नेटवर्क का पता लगाने के लिए जरूरी कानूनी कार्रवाई और आगे की जांच के लिए FIR भी दर्ज की गई है।

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