असम पुलिस ने 16 करोड़ रुपये मूल्य की 2 किलोग्राम हेरोइन जब्त की और एक तस्कर को भी गिरफतार किया है। कामरूप जिला पुलिस के नेतृत्व में असम पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की एक टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एक संयुक्त अभियान चलाया था।वाहन की तलाशी के दौरान पुलिस और एसटीएफ की टीम को हेरोइन के 145 पैकेट मिले थे। इनका वजन लगभग 2 किलोग्राम था।

असम STF और कामरूप पुलिस को बड़ी सफलता, जब्त की 16 करोड़ रुपये की हेरोइन; एक ड्रग तस्कर गिरफ्तार

Your browser does not support the audio element.

गुवाहाटी, एजेंसी। असम के गुवाहाटी से एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से करीब 16 करोड़ रुपये मूल्य की हेरोइन जब्त की है। पुलिस उप महानिरीक्षक (एसटीएफ) पार्थ सारथी महंत और कामरूप जिला पुलिस के नेतृत्व में असम पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की एक टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एक संयुक्त अभियान चलाया था। इस अभियान के दौरान कामरूप (मेट्रो) जिले के सोनापुर इलाके में एक वाहन को रोका गया और उसकी तलाशी ली गई। हेरोइन के मिले 145 पैकेट वाहन की तलाशी के दौरान पुलिस और एसटीएफ की टीम को हेरोइन के 145 पैकेट मिले, जिसका वजन लगभग 2 किलोग्राम था। जब्त की गई दवाओं की बाजार में कीमत 16 करोड़ रुपये आंकी गई है। कामरूप जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कल्याण पाठक ने मामले की जानकारी देते हुए बताया की एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए ड्रग तस्कर की पहचान मोफिजुल हक के रूप में हुई है और आगे की जांच जारी है। 7 जुलाई को भी चलाया गया था अभियान इससे पहले 7 जुलाई को, मिजोरम रेंज असम राइफल्स (पूर्व) ने 6 जुलाई को दो अलग-अलग अभियानों में चम्फाई जिले से आयातित सिगरेट और हेरोइन बरामद की थी। इंस्पेक्टरेट जनरल असम राइफल्स (आईजीएआर) पूर्वी मुख्यालय की एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी। वहीं, रुआंटलांग, चम्फाई से 4.94 करोड़ रुपये मूल्य की आयातित सिगरेट के 380 मामले और 36 कार्टन बरामद किए गए। जोखावथर और चम्फाई से 89.18 लाख रुपये मूल्य की 127.42 ग्राम हीरोइन (नंबर 4) बरामद की गई। प्रेस बयान में कहा गया है कि विशिष्ट जानकारी के आधार पर असम राइफल्स, सीमा शुल्क विभाग चम्फाई और उत्पाद शुल्क और नारकोटिक्स विभाग चम्फाई की संयुक्त टीम द्वारा इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया।

Edited By: Nidhi Avinash