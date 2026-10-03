असम एनआरसी: अस्वीकृत पर्चियों के इंतजार में अटकी लाखों लोगों की धड़कनें, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) से बाहर किए गए लगभग 19 लाख लोगों के लिए अनिश्चितता का दौर अभी थमता नहीं दिख रहा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एक हलफनामे में स्पष्ट किया है कि इन प्रभावित लोगों को अभी तक अस्वीकृत पर्चियां जारी करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी है।

अगस्त 2019 में जारी एनआरसी की अंतिम सूची में 3.11 करोड़ लोगों को शामिल किया गया था, जबकि 19 लाख से अधिक आवेदन खारिज कर दिए गए थे। इन पर्चियों के बिना प्रभावित लोग अपनी नागरिकता साबित करने के लिए संबंधित न्यायाधिकरण का दरवाजा नहीं खटखटा पा रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद ये पर्चियां इसलिए नहीं मिल पाई हैं क्योंकि अंतिम एनआरसी को अभी तक औपचारिक रूप से अधिसूचित नहीं किया गया है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल के अनुसार, राज्य एनआरसी समन्वयक अभी भी एनआरसी डाटा को सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष "सुरक्षा व्यवस्था" तैयार करने में जुटे हैं।