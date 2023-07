Assam: मानवता की हदें पार! ऑटो ड्राइवर ने 16 साल की नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म, हत्या के बाद शव को फेंका

Assam News एक ऑटो रिक्शा चालक ने एक 16 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर शव को नदी किनारे फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ऑटो-रिक्शा चालक को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस ने बताया कि बच्ची आठवीं कक्षा में पढ़ती थी और अपना फोन रिचार्ज कराने के लिए निकली थी लेकिन वापस नहीं आई।

नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसके शव को नदी किनारे फेंका

गुवाहाटी, ऑनलाइन डेस्क। असम से मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। दरअसल, यहां पर पुलिस ने 16 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल, उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को फेंका पुलिस ने जानकारी दी कि आरोपी ने एक आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली 16 साल की नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर के शव फेंक दिया। उन्होंने बताया, "आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी। अपने जुर्म को छुपाने के लिए आरोपी ने लड़की के शव को नदी किनारे फेंक दिया। इसके बाद स्थानीय लोगों की उसपर नजर पड़ी।" मोबाइल रिचार्ज कराने निकली थी पीड़िता स्थानीय लोगों ने शव की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। जांच-पड़ताल करने के बाद पता चला कि पास के गांव में एक बच्ची कुछ समय से लापता थी। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि कक्षा 8वीं में पढ़ने वाली पीड़िता बीते सोमवार अपना फोन रिचार्ज कराने के लिए निकली थी, लेकिन फिर वापस नहीं आई। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई के लिए किया हंगामा परिजनों ने बच्ची को खोजने की काफी कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं मिली तो पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। इस घटना की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और जल्दी से कार्रवाई करने की मांग करने लगे। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार फिलहाल, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लिया जा चुका है और उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही, बताया कि आरोपी पेशे से एक ऑटो ड्राइवर है और उसने अपना अपराध कबूल भी कर लिया है।

