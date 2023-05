Assam: असम में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए नया ड्रेस कोड लागू, जींस, टी-शर्ट और लेगिंग पर लगा बैन

गुवाहाटी, पीटीआई। असम सरकार ने शनिवार को राज्य के स्कूलों में शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड जारी किया है। ऐसे में अब शिक्षक टी-शर्ट, जींस और लेगिंग पहनकर स्कूल नहीं आ सकते हैं। इन परिधानों पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है।

असम सरकार ने इस बाबत एक अधिसूचना जारी की। जिसमें कहा गया कि शिक्षक सादे रंगों के फॉर्मल कपड़ों के साथ ही क्लास अटेंड करेंगे और उन्हें कैजुअल कपड़ों के इस्तेमाल से बचना होगा।

शिक्षा मंत्री डॉ. रानोज पेगू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरकारी आदेश को साझा किया। उन्होंने कहा,

अधिसूचना में कहा गया कि यह देखा गया है कि कुछ शिक्षकों को अपनी पसंद की कपड़े पहनने की आदत थी, जो कभी-कभी बड़े पैमाने पर जनता को स्वीकार्य नहीं होते थे। बता दें कि अधिसूचना में यह भी बताया गया है कि पुरुष और महिला शिक्षकों को क्या पहनना है।

