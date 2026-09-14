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असम सरकार का नया आदेश, सभी सरकारी कार्यक्रमों में 'वंदे मातरम' गाना अनिवार्य

By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
Published: Mon, 14 Sep 2026 02:00 AM (IST)

असम सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अधिकारियों की उपस्थिति वाले सभी सरकारी कार्यक्रमों में 'वंदे मातरम' गाना अनिवार्य कर दिया है।

असम सरकार के सभी कार्यक्रमों में पूरा 'वंदे मातरम' गाया जाएगा। (फाइल)

असम सरकार के सभी कार्यक्रमों में पूरा 'वंदे मातरम' गाया जाएगा। (फाइल)

HighLights

  1. असम सरकार ने राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' अनिवार्य किया।

  2. सभी सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत में गाया जाएगा।

  3. राज्य गीत और राष्ट्रगान भी कार्यक्रम में शामिल।

डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। असम सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और बड़े अधिकारियों की मौजूदगी वाले सभी सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत से पहले राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' गाना अनिवार्य कर दिया है।

शासकीय आदेश में कहा गया है कि कार्यक्रम की औपचारिक कार्यवाही शुरू होने से पहले राष्ट्रगीत का पूरा संस्करण गाया जाना चाहिए।

इसमें कहा गया है कि इसके तुरंत बाद राज्य गीत 'ओ मोर अपोनार देश' गाया जाएगा। 11 सितंबर के आदेश में कहा गया है कि कार्यक्रम के समापन पर राष्ट्रगान 'जन गण मन' गाया जाना चाहिए।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

 