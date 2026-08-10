असम में बाढ़ का कहर जारी, दो और लोगों की मौत; मृतकों की संख्या 100 हुई

डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। असम में बाढ़ की स्थिति रविवार को गंभीर बनी रही। राज्य में पिछले 24 घंटों में बाढ़ से दो और लोगों की जान चली गई है, जिससे इस वर्ष की बाढ़ में मृतकों की संख्या 100 हो गई हे।

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि पिछले 24 घंटों में गोलाघाट और कार्बी आंगलोंग जिलों में एक-एक व्यक्ति बाढ़ के पानी में डूब गया। चराइदेव, दरांग, गोलाघाट, जोरहाट, कार्बी आंगलोंग, नागांव और शिवसागर जिलों में 1,37,500 से अधिक लोग प्रभावित हैं।