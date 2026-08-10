असम में बाढ़ का कहर जारी, दो और लोगों की मौत; मृतकों की संख्या 100 हुई
असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, पिछले 24 घंटों में दो और लोगों की मौत के साथ इस वर्ष मृतकों की संख्या 100 हो गई है। ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। असम में बाढ़ की स्थिति रविवार को गंभीर बनी रही। राज्य में पिछले 24 घंटों में बाढ़ से दो और लोगों की जान चली गई है, जिससे इस वर्ष की बाढ़ में मृतकों की संख्या 100 हो गई हे।
असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि पिछले 24 घंटों में गोलाघाट और कार्बी आंगलोंग जिलों में एक-एक व्यक्ति बाढ़ के पानी में डूब गया। चराइदेव, दरांग, गोलाघाट, जोरहाट, कार्बी आंगलोंग, नागांव और शिवसागर जिलों में 1,37,500 से अधिक लोग प्रभावित हैं।
गोलाघाट सबसे अधिक प्रभावित जिला है, जहां लगभग 70 हजार लोग प्रभावित हुए हैं। प्रशासन छह जिलों में 125 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र संचालित कर रहा है, जहां 49,061 लोगों ने शरण ले रखी है।
सैकड़ों गांव अभी भी जलमग्न
456 गांव अभी भी जलमग्न हैं, जबकि 11,933.46 हेक्टेयर कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा है। बाढ़ ने कई जिलों में तटबंधों, सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचाया है। गोलाघाट और नुमालिगढ़ में धनसिरी, और श्रीभूमि में कुशिया नदी खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है।