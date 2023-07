Assam: नकली नोट डीलरों का भंडाफोड़, असम STF ने किया चार को गिरफ्तार; मोबाइल समेत गाड़ी जब्त

असम पुलिस के विशेष कार्य बल (STF) ने नागांव ज़िले के रूपहीहाट थाना अंतर्गत ओवोना गांव के पास से चार नकली भारतीय नोटों (FICN) के डीलरों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। इनकी पहचान अजीफुल इस्लाम मुजीबुर रहमान नजरुल हक और नजरूल हक के रूप में हुई है। उनके कब्जे से एक पिस्तौल जिंदा गोला-बारूद एक चार पहिया वाहन और 4 मोबाइल फोन बरामद जब्त किए गए।

नकली नोट डीलरों का भंडाफोड़, असम STF ने किया चार को गिरफ्तार।

असम एजेंसी। असम पुलिस के विशेष कार्य बल (STF) ने नागांव ज़िले के रूपहीहाट थाना अंतर्गत ओवोना गांव के पास से चार नकली भारतीय नोटों (FICN) के डीलरों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। इनकी पहचान अजीफुल इस्लाम, मुजीबुर रहमान, नजरुल हक और नजरूल हक के रूप में हुई है। पार्थ सारथी महंत, डीआइजी एसटीएफ ने बताया कि उनके कब्जे से एक पिस्तौल, जिंदा गोला-बारूद, एक चार पहिया वाहन और 4 मोबाइल फोन बरामद जब्त किए गए। मामले में जांच जारी है।

