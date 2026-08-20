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असम की बाढ़ बहाली और विकास एजेंडे पर चर्चा के लिए सीएम सरमा ने की पीएम मोदी से मुलाकात

By Digital Desk Edited By: Gaurav Tiwari
Updated: Thu, 20 Aug 2026 04:56 PM (IST)

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य में बाढ़ बहाली के प्रयासों और विकास एजेंडे पर मार्गदर्शन प्राप्त ...और पढ़ें

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HighLights

  1. सीएम सरमा ने पीएम मोदी से बाढ़ बहाली पर चर्चा की।

  2. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण और आजीविका बहाली पर जोर।

  3. पीएम मोदी ने असम के विकास में पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया।

डिजिटल टीम, नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दक्षिण ब्लॉक स्थित 'सेवा तीर्थ' में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राज्य में जारी बाढ़ बहाली के प्रयासों तथा विकास एजेंडे पर उनका मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त किया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को असम में बाढ़ प्रतिक्रिया के अगले चरण के रोडमैप की जानकारी दी, जिसका मुख्य फोकस प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण, लोगों की आजीविका को बहाल करने और व्यापक स्तर पर राहत पहुंचाने पर केंद्रित है।

मुलाकात के बाद एक्स पर पोस्ट में मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि बाढ़ राहत अभियान के दौरान पीएम मोदी लगातार हमारे संपर्क में रहे, स्थिति की बारीकी से समीक्षा करते रहे और हर संभव सहायता प्रदान करते रहे। उन्होंने आगे बताया कि इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य विनाशकारी बाढ़ के बाद चल रहे पुनर्वास कार्यों को आगे बढ़ाना था, जिसमें प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण और आपदा से प्रभावित लोगों की आजीविका को फिर से पटरी पर लाने पर विशेष जोर दिया गया।

 मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार इस मिशन को इसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने में अपना अटूट और निरंतर समर्थन जारी रखेगी। इसके साथ ही सीएम सरमा ने राज्य की जनता द्वारा दिए गए जनादेश को पूरा करने के लिए अपनी सरकार के पहले 100 दिनों के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई प्रमुख पहलों और विकास योजनाओं से भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया।

बैठक में राज्य सरकार की व्यापक विकास प्राथमिकताओं, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार लाने और राज्य के युवाओं के लिए बेहतर अवसर पैदा करने के प्रयासों पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि असम के सर्वांगीण विकास के हमारे साझा दृष्टिकोण को साकार करने के लिए पीएम मोदी के निरंतर मार्गदर्शन और दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह बैठक बाढ़ की स्थिति से निपटने और राज्य के विकास एजेंडे को तेजी से आगे बढ़ाने में केंद्र और असम सरकार के बीच मजबूत समन्वय को एक बार फिर रेखांकित करती है।