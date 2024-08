Bangladesh Hindu: भारतीय सीमा में दाखिल होना चाहते बांग्लादेश से जान बचाकर भागे हिंदू, सीएम हिमंत ने जताई चिंता

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा, "असम सरकार सीमा क्षेत्र में कड़ी निगरानी रख रही है। अब तक, हमारे देश में वैध पासपोर्ट और वीजा रखने वाले और इस देश के वास्तविक और प्रामाणिक नागरिकों को छोड़कर कोई भी प्रवेश नहीं कर पाया है। हालांकि, मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार हर संभव प्रयास करेगी और मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री बांग्लादेश में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही ऐसा कर रहे हैं।"

#WATCH | Assam CM Himanta Biswa Sarma says, "Government of India has instructed the state government to secure the Indo-Bangladesh border completely so that no one can come inside the country. Accordingly, the Assam government is maintaining strict vigil in the border area and as… pic.twitter.com/afq1P9r8hx