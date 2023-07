असम के CM सरमा ने की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात, प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए मांगी मदद

नई दिल्ली, पीटीआई। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री से राज्य में प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में तेजी लाने में उनकी सहायता मांगी।

असम सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक, जिन परियोजनाओं के लिए सरमा ने गडकरी से मदद मांगी थी, उनमें गोहपुर और नुमालीगढ़ के बीच एक पानी के नीचे सुरंग, गुवाहाटी रिंग रोड, काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर और पूर्वोत्तर राज्य में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों को चार लेन का बनाना शामिल है।

गडकरी ने सरमा को आश्वासन दिया कि उनका मंत्रालय असम में प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में तेजी लाने में हर संभव सहायता देगा। बैठक में, गडकरी ने लॉजिस्टिक्स और अधिक कनेक्टिविटी के लिए उत्तर पूर्व भारत विशेषकर असम पर अधिक ध्यान केंद्रित किया।

सरमा ने बाद में एक ट्वीट में कहा, "माननीय केंद्रीय मंत्री श्री @nitin_gadkari जी से मिलना हमेशा समृद्ध होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने असम में प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं - गोहपुर और नुमालीगढ़ के बीच पानी के नीचे सुरंग; गुवाहाटी रिंग रोड; काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर और राज्य में विभिन्न एनएच खंडों की 4 लेनिंग में तेजी लाने में उनकी सहायता मांगी।"

