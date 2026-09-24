मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रेशन के बदल गए नियम, अब काजी नहीं यहां होगा डायरेक्ट पंजीकरण

डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। असम में मुस्लिम शादियों के अनिवार्य और एक समान पंजीकरण की दिशा में असम सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में असम मुस्लिम विवाह पंजीकरण नियम, 2026 को औपचारिक मंजूरी दे दी गई।

मुस्लिम शादियों के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन

कैबिनेट बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बताया कि राज्य भर में मुस्लिम शादियों के अनिवार्य पंजीकरण के लिए एक पारदर्शी और एक समान प्रक्रियात्मक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से नए नियमों को मंजूरी दी गई है।

ये नियम असम मुस्लिम विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम, 2024 की धारा 25 के तहत बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार के एक पूर्व फैसले के जरिए काजियों द्वारा मुस्लिम शादियों का रजिस्ट्रेशन करने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन उस समय पंजीकरण की कोई वैकल्पिक व्यवस्था स्पष्ट नहीं की गई थी।

अब क्या बदलेगी व्यवस्था? अब से मुस्लिम शादियों का कानूनी रजिस्ट्रेशन काजियों के बजाय सरकारी रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा। यदि भविष्य में विवाह पंजीकरण आवेदनों की संख्या बढ़ती है, तो आम जनता की सुविधा के लिए कुछ पंचायत-स्तरीय अधिकारियों को भी शादियों के पंजीकरण के लिए अधिकृत किया जाएगा।

कैबिनेट के अन्य फैसले राज्य में 16 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के नए आधार एनरोलमेंट पर रोक के बावजूद, कैबिनेट ने महिला स्वयं-सहायता समूहों (SHG) की सदस्यों को बड़ी राहत दी है। आधार कार्ड न होने के कारण बैंक लोन प्राप्त करने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए, उन्हें 31 मार्च, 2027 तक आधार एनरोलमेंट पूरा करने की एकमुश्त छूट दी गई है।

कैबिनेट ने असम सस्टेनेबल वेटलैंड एंड इंटीग्रेटेड फिशरीज ट्रांसफॉर्मेशन (SWIFT) प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी। 796.88 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली इस परियोजना में 637.504 करोड़ रुपये एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) के लोन से आएंगे, जबकि बाकी राशि राज्य सरकार देगी।