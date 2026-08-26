असम में बेटे ने ही घर से उड़ाए 50 लाख, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट किया iPhone; पिता ने कराया गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, दिसपुर। असम के जोरहाट के रहने वाले 25 साल के युवक ने अपने ही घर का लॉकर तोड़कर 50 लाख रुपये चुरा लिए और घर से फरार हो गया।

युवक का नाम यश धनुका अग्रवाल है। वह अपने घर से 50 रुपये चुराकर अहमदाबाद भाग गया था। पुलिस को शक है कि यश ने चुराए रुपये में से ज्यादातर अपनी गर्लफ्रेंड पर खर्च कर दिए।

पिता ने पुलिस के हवाले कर दिया बेटा

पुलिस ने बताया कि यश ने चोरी 11 अगस्त को की थी, उस समय उसका परिवार घर पर नहीं था। यश ने लॉकर तोड़कर नकद और सोने के गहने निकाल लिए गए थे।

जांच के दौरान, साइबर सिक्योरिटी सेल की मदद से पुलिस को शक हुआ कि यह घर के ही किसी व्यक्ति का काम है। नकद और गहने चुराने के बाद यश अग्रवाल जोरहाट से चला गया था। पुलिस ने उसके सेलफोन को ट्रैक किया और वह अहमदाबाद में मिला।

यश का पता चलते ही उसके पिता अहमदाबाद गए और उसे वापस जोरहाट लाए। घर लाने के बाद यश के पिता ने खुद अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया। चोरी के पैसों से गर्लफ्रेंड को दिलाया iPhone यश अग्रवाल ने पत्रकारों के सामने कहा, 'मैंने जीतू सोमानी और रोहित प्रसाद के साथ मिलकर यह योजना बनाई थी। उन्होंने मुझे पैसे लेने का सुझाव दिया। जीतू ने कहा कि वे मुझे बताएंगे कि यह कैसे करना है।'

आरोपी ने आगे कहा, 'हमने एक ताला बनाने वाले की मदद ली, फिर हमने पार्टी की, वहां एक लड़की भी थी, पुबाली। मैंने उस पर 5 लाख रुपये खर्च किए। मुझे सच में बहुत अफसोस है। जीतू सोमानी ने मुझे बहकाया था।'

पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि चोरी के पैसे कहां-कहां खर्च किए गए। जांचकर्ताओं को शक है कि यश ने पैसे ने कुछ पैसे अपनी गर्लफ्रेंडपुबाली दत्ता पर खर्च किए और उसके लिए 1.5 लाख रुपये का iPhone खरीदा।

यश पर आरोप है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को नकद पैसे भी दिए और उसके साथ कई दिन होटलों और रिसॉर्ट्स में बिताए। पुबाली दत्ता को इस मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन जांच के लिए पुलिस उससे पूछताछ कर सकती है।