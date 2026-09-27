'राम जन्मभूमि आंदोलन से देश को जोड़ा', अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी समारोह में बोले चंपत राय

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय ने रविवार को कहा कि संगठन के पूर्व अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष दिवंगत अशोक सिंघल ने राम जन्मभूमि आंदोलन के जरिये देशभर में लोगों को एकजुट किया।

उन्होंने सिंघल के आंदोलन में योगदान, वैदिक परंपराओं के संरक्षण के प्रयासों और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के प्रयासों को याद किया।

सिंघल की जन्म शताब्दी समारोह के राज्यस्तरीय उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सिंघल ने विभिन्न परंपराओं के संतों को एक साथ लाया और हिंदू समाज से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए काम किया।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के संस्थापक महासचिव रह चुके राय ने राम जन्मभूमि आंदोलन के समय से सिंघल और उनके परिवार के साथ अपने करीबी संबंधों को याद किया।

उन्होंने बीएचयू में सिंघल के छात्र जीवन की एक घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि सिंघल ने एक सपना देखने के बाद अपनी खनन एवं धातु विज्ञान (माइनिंग एंड मेटलर्जी) की पढ़ाई छोड़ दी थी।

उन्होंने सपने में देखा था कि वह भट्टी में ईंधन के रूप में भारतीय धार्मिक ग्रंथों का उपयोग कर रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने स्वयं को हिंदू सांस्कृतिक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)