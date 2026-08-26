'हमारा धर्म, हम तय करेंगे'; स्कूलों में हिजाब को लेकर इलाहाबाद HC के फैसले पर भड़के ओवैसी

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले की कड़ी आलोचना की है, जिसमें स्कूल में हेडस्कार्फ पहनने की इजाजत मांगने वाली एक मुस्लिम लड़की की याचिका को खारिज कर दिया गया था।

इस फैसले को इस्लाम पर हमला बताते हुए ओवैसी ने कहा कि यह तय करना जजों का काम नहीं है कि इस्लाम के लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। ओवैसी ने कहा, "यह हमारा धर्म है और हम तय करेंगे कि क्या जरूरी है। जज कौन होते हैं यह तय करने वाले? यह हमारे धर्म पर हमला है।"

'हाई कोर्ट का आदेश संविधान के खिलाफ' ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही सबरीमाला से जुड़े जरूरी धार्मिक रीति-रिवाजों के मामले की सुनवाई कर रहा है। उन्होंने कहा, "जब सुप्रीम कोर्ट पहले से ही इस मामले को देख रहा है तो इलाहाबाद के जजों को इस पर फैसला नहीं सुनाना चाहिए था।" उन्होंने आगे कहा, "इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश संविधान के आर्टिकल 19 और 25 के खिलाफ है।"

'वे मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा को रोकना चाहते हैं' अपनी पसंद और निजता के तौर पर सिर पर हिजाब पहनने की लड़की की मांग का समर्थन करते हुए ओवैसी ने कहा, "वह हिजाब अपने सिर पर पहन रही है न कि अपने दिमाग पर।" उन्होंने आगे कहा कि इस फैसले से लड़कियों की शिक्षा पर बुरा असर पड़ेगा। ओवैसी ने कहा, "यूपी में सेकेंडरी स्कूलों में मुस्लिम लड़कियों का एनरोलमेंट सबसे कम है। वे मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा रोकना चाहते हैं।"

क्या है मामला? 21 अगस्त को एक अहम फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ किया कि किसी भी छात्र को यह अधिकार नहीं है कि वह अपनी पसंद के हिसाब से किसी शिक्षण संस्थान द्वारा तय किए गए ड्रेस कोड में बदलाव करे।