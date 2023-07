Arunachal Pradesh: खराब मौसम के कारण मुसीबत में फंसा इंडियन आर्मी का हेलीकॉप्टर, करानी पड़ी वन स्किड लैंडिंग

Arunachal Pradesh News अरुणाचल प्रदेश में खराब मौसम के कारण 7 जुलाई को मेडिकल मिशन पर निकला एक हेलिकॉप्टर मुश्किल में पड़ गया। सौमल की स्थिति को देखते हुए हेलीकॉप्टर की वन स्किड लैंडिंग करानी पड़ी। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इस हेलीकॉप्टर में दो मरीज पहले से मौजूद थे जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया।

आर्मी के एक हेलीकॉप्टर की करानी पड़ी वन स्किड लैंडिंग

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, एजेंसी। 7 जुलाई को एक हल्के हेलीकॉप्टर को चिकित्सा निकासी मिशन का काम सौंपा गया था, लेकिन खराब मौसम के कारण इंडियन आर्मी का यह हेलीकॉप्टर मुसीबत में पड़ गया। दरअसल, खराब मौसम के कारण हेलिकॉप्टर को निर्धारित जगह पहुंचने में मुश्किलें आने लगी। इसके बाद सड़क पर ही वन स्किड लैंडिंग भी करनी पड़ी। इस हेलिकॉप्टर में मौजूद दो मरीजों को इलाज के लिए जोरहाट ले जाया गया। नोट: खबर की अपडेट जारी है।

Edited By: Shalini Kumari