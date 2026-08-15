अरुणाचल प्रदेश में भूस्खलन और बाढ़ से चार लोगों की मौत, सेना के 5 जवान लापता
अरुणाचल प्रदेश में भूस्खलन और बाढ़ से चार लोगों की जान चली गई है। सेना के पांच जवान भी लापता बताए जा रहे हैं।
HighLights
भूस्खलन और बाढ़ से अरुणाचल प्रदेश में भारी तबाही।
प्राकृतिक आपदा में चार लोगों की मौत हुई।
सेना के पांच जवान अभी भी लापता हैं।
डिजिटल डेस्क, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। यहां चार लोगों की मौत हो गई है। वहीं सेना के पांच जवान लापता हैं। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन्स सेंटर के मुताबिक, ये दोनों घटनाएं शुक्रवार शाम को हुईं।
अधिकारियों ने आज शनिवार, 15 अगस्त को जानकारी दी कि अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली जिले में भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ में आर्मी के दो शेल्टर बह गए, जिससे पांच जवान लापता हो गए हैं।
लैंडस्लाइड में चार लोगों की मौत
अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले में सड़क निर्माण वाली जगह पर हुए बड़े लैंडस्लाइड में चार लोगों की मौत हो गई है।
लैंडस्लाइड के होने से मलबे के नीचे कई लोग दब गए थे, जिनमें से चार लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इन लोगों के नाम टाडू बाकी, ताजी राय, मार्कोश बसुमतारी और बाबुल अली बताए जा रहे हैं।
अपर सुबनसिरी के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि बाबुल अली का शव बरामद कर लिया गया है। खोज और बचाव अभियान के लिए नाचो पुलिस स्टेशन के जवानों को तैनात किया गया है।
डपोरिजो से फायर और इमरजेंसी सर्विस के जवानों को भी बुलाया जा रहा है, जबकि स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (SDRF) की एक टीम भी अभियान में मदद करेगी।
सेना के 5 जवान लापता
दिबांग वैली जिले में, शुक्रवार शाम भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई, जिससे पाशु पानी आर्मी कैंप में 5वीं ग्रेनेडियर के दो शेल्टर बह गए। 5वीं ग्रेनेडियर की दो खोज और बचाव टीमें पहले ही तैनात की जा चुकी हैं।
अधिकारियों ने बताया कि अचानक आई बाढ़ में आर्मी के सात जवान बह गए थे, जिनमें से दो को बचा लिया गया, जबकि पांच अभी भी लापता हैं। लापता जवानों की पहचान हवलदार उपेंद्र और आर्मी जवान कुंदन, विनोद, आदित्य और समुंडा के तौर पर की गई है।
खोज अभियान के लिए ITBP की 58वीं बटालियन, जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स की 62 RCC, स्थानीय स्वयंसेवकों और अरुणाचल प्रदेश पुलिस के जवानों वाली टीमों को घटनास्थल पर भेजा गया है। पासीघाट से SDRF की एक टीम भी बचाव अभियान में मदद के लिए जुटी है।