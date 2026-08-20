'हम भी इंडिया हैं, चाइनीज मत बोलो..बुरा लगता है', अरुणाचल की मासूम बच्ची का वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश से एक बेहद प्यारी और दिल को छू लेने वाली वीडियो सामने आई है। इस वीडियो में एक मासूम बच्ची बड़े ही अनूठे और मासूमियत भरे अंदाज में नस्लवाद के खिलाफ अपनी बात रखती नजर आ रही है।

बच्ची का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोगों का दिल जीत रहा है। साथ ही इस वीडियो पर लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। बच्ची में वीडियो ने क्या कहा? सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में मासूम बच्ची को ने अपनी नस्लवाद को लेकर अपनी आपबीती सुनाई। बच्ची ने बताया कि कैसे उसे एक बार एक व्यक्ति ने चाइनीज कहा था, जिससे उसको बहुत बुरा लगा था।