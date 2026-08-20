'हम भी इंडिया हैं, चाइनीज मत बोलो..बुरा लगता है', अरुणाचल की मासूम बच्ची का वीडियो वायरल
अरुणाचल प्रदेश की एक मासूम बच्ची का नस्लवाद के खिलाफ वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह चाइनीज कहे जाने पर अपना दर्द बयां कर रही है।
HighLights
अरुणाचल की बच्ची का नस्लवाद के खिलाफ वायरल वीडियो।
बच्ची को 'चाइनीज' कहने पर हुआ था दुख।
'हम भी इंडियन हैं' कहकर की लोगों से अपील।
डिजिटल डेस्क, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश से एक बेहद प्यारी और दिल को छू लेने वाली वीडियो सामने आई है। इस वीडियो में एक मासूम बच्ची बड़े ही अनूठे और मासूमियत भरे अंदाज में नस्लवाद के खिलाफ अपनी बात रखती नजर आ रही है।
बच्ची का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोगों का दिल जीत रहा है। साथ ही इस वीडियो पर लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है।
बच्ची में वीडियो ने क्या कहा?
सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में मासूम बच्ची को ने अपनी नस्लवाद को लेकर अपनी आपबीती सुनाई। बच्ची ने बताया कि कैसे उसे एक बार एक व्यक्ति ने चाइनीज कहा था, जिससे उसको बहुत बुरा लगा था।
वीडियो में मासूम बच्ची बहुत ही खूबसूरती से लोगों को समझाते हुए अपील करती है कि जब कोई उसे 'चाइनीज' कहता है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और अंदर से बहुत दुख होता है।
'हम भी इंडियन हैं'
वायरल वीडियो में बच्ची कहती है कि हम भी इंडिया हैं, हमको जब कोई चाइनीज कहता है तो बहुत बुरा लगता है। हमको इंडिया बोलो, इंडिया-चाइनीज मत बोलो। प्लीज, ऐसा मत किया करो... प्लीज।
वीडियो के अंत में इस प्यारी सी बच्ची ने हाथ जोड़कर और बेहद क्यूट अंदाज में 'फ्लाइंग किस' देते हुए सभी से ऐसी बातें न कहने की अपील की।
सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही वीडियो
गौरतलब है कि मासूम बच्ची के इस वीडियो ने इंटरनेट पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है और हर कोई बच्ची के इस बेबाक और प्यारे अंदाज की सराहना कर रहा है, साथ ही पूर्वोत्तर के लोगों के साथ होने वाले नस्लीय भेदभाव पर सोचने के लिए मजबूर कर रहा है।