'इसे सैन्य टकराव न समझें', चीनी सैनिकों को लेकर PAK से जुड़े अकाउंट के दावे सेना ने किए खारिज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सेना ने रविवार को पाकिस्तान से जुड़े इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर प्रसारित एक फर्जी वीडियो के बारे में फैक्ट चेक जारी किया। इन खातों में दावा किया गया था कि चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना के जवानों की तलाशी ले रहे हैं।

दावों को खारिज करते हुए भारतीय सेना ने कहा कि पाकिस्तान स्थित इंटरनेट मीडिया खाते एक वीडियो प्रसारित कर झूठा दावा कर रहे हैं कि चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना के जवानों की तलाशी ले रहे हैं। साथ ही राज्य में आने-जाने के लिए भारतीय सैनिकों को चीनी सेना से अनुमति लेनी पड़ती है।