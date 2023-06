कश्मीर में तैनात जवान की पत्नी के साथ 120 लोगों ने की मारपीट, पुलिस ने कहा- मामले को बढ़ा-चढ़ाकर किया गया पेश

तिरुवन्नमलाई, एएनआई। कश्मीर में तैनात भारतीय सेना के एक जवान का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसने दावा किया कि तमिलनाडु में एक समूह के द्वारा उसकी पत्नी को अर्धनग्न कर बेरहमी से पीटा गया। वीडियो में जवान ने दावा किया है कि उसकी पत्नी पर करीब 120 लोगों ने हमला कर दिया और उसके साथ मारपीट की।

तिरुवन्नमलाई पुलिस ने इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पुलिस ने जवान द्वारा लगाए गए आरोप को खारिज करते हुए कहा कि वीडियो में किए गए दावे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है। जवान की पत्नी पर लोगों के समूह के द्वारा बिल्कुल भी हमला नहीं किया गया है। हालांकि, भारतीय जनता पार्टी के राज्य प्रमुख के अन्नामलाई ने रविवार को कहा कि उन्हें शर्म आती है कि यह तमिलनाडु की धरती पर हुआ।

अन्नामलाई ने रविवार को एक ट्वीट कर कहा कि कश्मीर में हमारे देश की बहादुरी से सेवा कर रहे हवलदार और तिरुवन्नमलाई में रहने वाली उनकी पत्नी से फोन पर बातचीत हुई। उनकी बातों को सुनकर मुझे शर्म महसूस हुई कि हमारी तमिल धरती पर उनके साथ ऐसा हुआ। उन्होंने आगे कहा कि हमारी पार्टी के लोग उनको देखने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं, जहां वह भर्ती हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु इकाई उन्हें न्याय दिलाने के लिए हवलदार के परिवार के साथ खड़ा है।

Had a telephonic conversation with the Havildar, who is bravely serving our country in Kashmir and his wife, based out of Tiruvannamalai. Truly gutted to hear her story & I felt ashamed that this had happened to her on our Tamil soil!

Our party people are rushing to attend to… — K.Annamalai (@annamalai_k) June 11, 2023