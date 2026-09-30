पाकिस्तान बॉर्डर के पास सेना का शक्ति प्रदर्शन, भारतमाला हाईवे पर उतरे घातक अटैक हेलिकॉप्टर

जागरण संवाददाता, जयपुर। भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे राजस्थान के बीकानेर जिले में मंगलवार को सेना के हेलिकॉप्टरों ने भारतमाला हाईवे पर लैंडिंग और टेकऑफ का अभ्यास किया।

अंतरराष्ट्रीय सीमा से करीब 80 किलोमीटर दूर हुए इस अभ्यास के दौरान सेना के रुद्र, ध्रुव और चेतक हेलिकॉप्टर हाईवे के निर्धारित हिस्से पर उतरे और फिर उड़ान भरी। करीब 30 मिनट तक चले इस अभ्यास के दौरान हाईवे पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई थी।