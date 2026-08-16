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स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति ने आर्मी डॉग को किया सम्मानित, किश्तवाड़ में आतंकियों की गोलीबारी में हुआ था घायल

By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
Updated: Sun, 16 Aug 2026 01:51 PM (IST)

स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन रक्षक में बहादुरी दिखाने वाले आर्मी डॉग टायसन को मेंशन-इन-डिस्पैचेस से सम्मानित किया।

आर्मी डॉग टायसन को किया गया सम्मानित।

आर्मी डॉग टायसन को किया गया सम्मानित।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इस साल की शुरुआत में जम्मू-कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक के तहत उग्रवाद-विरोधी अभियान के दौरान बहादुरी और असाधारण साहस दिखाने के लिए भारतीय सेना के 2 पैरा स्पेशल फोर्सेज से जुड़े असॉल्ट डॉग टायसन को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सम्मानित किया गया।

शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मंजूर किए गए 89 मेंशन-इन-डिस्पैचेस (MiD) में रीमाउंट वेटरनरी कोर के जर्मन शेफर्ड डॉग टायसन का नाम भी शामिल है। मिड के लिए चुने गए 89 सदस्यों में वह एकमात्र पशु हीरो है। मिड एक सैन्य सम्मान है जो युद्ध क्षेत्र में बहादुरी और बेहतरीन सेवा के लिए दिया जाता है।

आतंकियों के ठिकानों का लगाया था पता

इस साल 22 फरवरी को जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के छत्रू इलाके में ऑपरेशन त्राशी-1 के दौरान टायसन ने सैनिकों से आगे बढ़कर टोह ली और आतंकवादियों के एक ठिकाने का पता लगाया।

सेना ने ट्वीट किया, "आतंकवादियों के ठिकाने में घुसते समय सबसे आगे रहते हुए पहली गोली खाकर टायसन ने असाधारण साहस का परिचय दिया। घायल होने के बावजूद, वो आगे बढ़ा और जबरदस्त हमला किया, जिससे आतंकवादी गोलीबारी करने पर मजबूर हो गए।"

निडर आर्मी डॉग ने किया आतंकियों की गोलियों का सामना

टायसन की बहादुरी के बारे में बताते हुए सेना ने एक्स पर कहा, "उसके निडर एक्शन की वजह से व्हाइट नाइट कॉर्प्स, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को पाकिस्तान समर्थित तीन आतंकवादियों को सटीक तरीके से निशाना बनाने और उन्हें मार गिराने में मदद मिली।" बाद में टायसन को इमरजेंसी इलाज के लिए उधमपुर के कमांड हॉस्पिटल ले जाया गया और अब वह ठीक हो गया है।

सेना ने कहा, “घायल होने के बावजूद ऊंचे हौसले, सतर्क और तेजी से ठीक हो रहा टाइसन अपने कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा का बेहतरीन उदाहरण है। वह हर मायने में एक सच्चा योद्धा और सैनिक है।”

टायसन सेना के उन खास असॉल्ट डॉग्स (हमला करने वाले कुत्तों) की टीम का हिस्सा है, जिन्हें बहुत जोखिम वाले ऑपरेशन के लिए सैनिकों की तरह ट्रेनिंग दी जाती है। इनका इस्तेमाल ऐसी स्थितियों में किया जाता है जहां किसी सैनिक को तुरंत खतरा हो सकता है, जैसे कि छिपे हुए आतंकवादियों का पता लगाना और खतरों को पहचानना।

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