अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री और राजनाथ सिंह के बीच होगी द्विपक्षीय बैठक, तेजस विमान को लेकर डील हो सकती फाइनल

अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री और राजनाथ सिंह के बीच होगी द्विपक्षीय बैठक।

नई दिल्ली, एएनआई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री जॉर्ज तायाना से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय बैठक रक्षा और सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा होगी। रक्षा सहयोग पर होगी बातचीत बता दें कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों द्वारा दोनों देशों के बीच रक्षा और सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने की उम्मीद है। दक्षिण अमेरिकी देश ने 2022 में अर्जेंटीना वायु सेना के लिए स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस में रुचि व्यक्त की थी। तेजस को लेकर हो सकती है फाइनल डील इससे पहले जून में अर्जेंटीना में भारतीय राजदूत दिनेश भाटिया ने अर्जेंटीना वायु सेना के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल जेवियर इसाक के साथ तेजस लड़ाकू विमानों और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा निर्मित विभिन्न हेलीकॉप्टर विकल्पों में सहयोग पर चर्चा की थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी तेजस लड़ाकू विमान में अर्जेंटीना की रुचि का स्वागत किया है। साथ ही द्विपक्षीय संबंधों के रणनीतिक संबंध बढ़ाने में प्रस्ताव के महत्व पर प्रकाश डाला। दोनों पक्ष रक्षा क्षेत्र को लेकर सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमत हुए थे। स्वदेशी फाइटर जेट है तेजस बता दें कि एचएएल तेजस एक भारतीय सिंगल इंजन हल्का लड़ाकू विमान है, जिसे एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के विमान अनुसंधान और डिजाइन केंद्र के सहयोग से डिजाइन किया है।

Edited By: Devshanker Chovdhary