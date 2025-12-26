आर्किटेक्ट ऑफ इकोनॉमी... पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कैसे बदल दी थी भारत की तकदीर, पढ़ें फैक्ट्स

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की पहली पुण्यतिथि पर शुक्रवार (26 दिसंबर, 2025) को कांग्रेस नेताओं ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। नेताओं ने कहा कि उनकी विनम्रता, ईमानदारी और ऐतिहासिक विरासत आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी।

डॉ. मनमोहन सिंह की सादगी और मौन रहने की शैली ने राजनीतिक जगत में एक अलग छाप छोड़ी है। 'हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी।' ये शब्द डॉ. सिंह के थे, जो विपक्षी दलों द्वारा उनकी चुप्पी पर उठाए जाने वाले असंख्य सवालों का जवाब देते थे।

डॉ. सिंह का आर्थिक सुधारों में अहम योगदान

डॉ. सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। वे मूल रूप से अर्थशास्त्री थे और राजनीति में आने से पहले उनका इससे कोई विशेष संबंध नहीं था। उन्होंने 1991 से लगातार पांच बार असम से राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने जाने का गौरव प्राप्त किया, जिसमें उनका 10 वर्षीय प्रधानमंत्री कार्यकाल भी शामिल है।

इससे पहले, वे पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री के पद पर रहे और 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी बने। पिछले साल 92 की उम्र में दुनिया से विदा होने वाले डॉ. सिंह ने देश की आर्थिक दिशा को नया मोड़ दिया।