शोध की संस्कृति कायम करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल को मंजूरी, गर्वनिंग बोर्ड के जरिये होगा संचालन

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। देश में शोध-अनुसंधान की संस्कृति विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित बिल के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इस विधेयक को अब संसद के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। कैबिनेट के फैसलों की अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी यह विधेयक साइंस एंड इंजीनयिरंग रिसर्च बोर्ड एक्ट, 2008 का स्थान लेगा। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि यह कदम शोध का माहौल बनाने और इस संदर्भ में देश की क्षमता बढ़ाने के लिहाज से बेहद अहम है। एनआरएफ का संचालन एक गवर्निंग बोर्ड द्वारा किया जाएगा, जिसमें 15 से 25 प्रख्यात शोधकर्ता और पेशेवर लोग शामिल होंगे। पीएम होंगे पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे, जबकि केंद्रीय विज्ञान एवं तकनीक तथा शिक्षा मंत्री पदेन उपाध्यक्ष। वैसे एनआरएफ की कार्यकारी परिषद के प्रमुख प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार होंगे। यह फाउंडेशन देश के विश्वविद्यालयों, कालेजों, शोध संस्थानों और प्रयोगशालाओं में होने वाले शोध को एक प्लेटफार्म पर लाने के साथ उनमें शोध के प्रति एक नए दृष्टिकोण को विकसित करने में सहायक बनेगा। पांच साल में खर्च किए जाएंगे पचास हजार करोड़ रुपये इस फाउंडेशन का विचार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यक्त किया गया था। इसके माध्यम से अगले पांच साल (2023 से 2028) में पचास हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

