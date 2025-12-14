देश में 17 हजार से ज्यादा जन औषधि केंद्र, सबसे अधिक यूपी में; अनुप्रिया पटेल ने संसद में दी जानकारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरकार ने संसद में बताया कि 30 नवंबर तक देश में कुल 17,610 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में लिखित उत्तर में जन औषधि केंद्र से जुड़ी कई जानकारियां साझा की हैं।

अनुप्रिया पटेल ने देशभर में खोले गए जन औषधि केंद्रों की राज्यवार और जिलेवार संख्या समेत पिछले पांच वर्षों में योजना के तहत आवंटित और उपयोग किए गए फंडों का विवरण साझा किया है।

2027 तक 25000 करने का लक्ष्य

जन औषधि केंद्रों में सस्ती दवाएं मिलती हैं। इस विवरण के अनुसार प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) योजना के तहत खोले गए 17,610 जन औषधि केंद्रों में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 3,731 जन औषधि केंद्र हैं। सरकार ने मार्च 2027 तक 25 हजार जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है।