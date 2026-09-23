एआई की दुनिया में नया धमाका: एंथ्रोपिक ने लॉन्च किया शक्तिशाली मॉडल 'क्लाड ओपस 5.5'

रॉयटर, बेंगलुरु। एंथ्रोपिक ने मंगलवार को नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) मॉडल क्लाड ओपस 5.5 लांच किया। कंपनी का दावा है कि यह माडल उसके फेबल 5.1 जैसा ही है, जबकि इसे चलाने का खर्च पिछले मॉडल के मुकाबले 40 प्रतिशत कम है।

क्लाड ओपस 5.5 को ऐसे समय में लांच किया गया है जब एआइ से जुड़े जोखिमों पर बहस तेज हो रही है। एंथ्रोपिक ने कहा कि लांच से पहले ओपस 5.5 की टेस्टिंग स्वतंत्र एआइ सुरक्षा रिसर्च ग्रुप्स - फ्रंटियर डिजाइन और एमईटीआर ने की थी।

एंथ्रोपिक के अनुसार, ओपस 5.5 ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बेंचमार्क पर अपने प्रतिद्वंद्वी ओपनएआई के जीटी-5.6 सोल से बेहतर प्रदर्शन किया। ओपस 5.5 की कीमत प्रति मिलियन इनपुट टोकन के लिए चार डॉलर और प्रति मिलियन आउटपुट टोकन के लिए 20 डॉलर है, जो ओपस 5 से 20 प्रतिशत कम है। प्रति मिलियन इनपुट टोकन का मतलब होता है—हर 10 लाख शब्दों के हिस्सों (टोकन) पर लगने वाली लागत।