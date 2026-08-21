Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

'आंसर की चैलेंज' सिस्टम सभी छात्रों के लिए निष्पक्ष, छात्रों की शिकायतों पर एनटीए ने दिया जवाब

By Digital Desk Edited By: Jeet Kumar
Updated: Fri, 21 Aug 2026 05:35 AM (IST)

एनटीए ने गुरुवार रात कहा कि उसका आंसर की चैलेंज सिस्टम सभी छात्रों के लिए निष्पक्ष है और इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज कर दिया।

'आंसर की चैलेंज' सिस्टम सभी छात्रों के लिए निष्पक्ष, एनटीए ने दिया जवाब (फाइल फोटो)

'आंसर की चैलेंज' सिस्टम सभी छात्रों के लिए निष्पक्ष, एनटीए ने दिया जवाब (फाइल फोटो)

HighLights

  1. तकनीक आधारित पारदर्शी मूल्यांकन प्रणाली और सुरक्षा मानक

  2. सभी परीक्षार्थियों के लिए समान अवसर और निष्पक्षता का भरोसा

पीटीआई, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने गुरुवार रात कहा कि उसका आंसर की चैलेंज सिस्टम सभी छात्रों के लिए निष्पक्ष है और इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज कर दिया।

एनटीए का आंसर की चैलेंज एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें परीक्षा (जैसे जीईई मेन, नीट या यूजीसी नेट) देने वाले अभ्यर्थी प्रोविजनल आंसर की में गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं।

एनटीए ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आंसर की चैलेंज के बहुत महंगे होने की चिंता पर अभ्यर्थियों के लिए एक छोटी सी सफाई।

आंसर की चैलेंज सिस्टम हर छात्र के लिए निष्पक्ष होने के लिए बनाया गया है, न कि सिर्फ उस छात्र के लिए जो चैलेंज करता है। एक चैलेंज, सभी को फायदा।

अगर कोई एक भी अभ्यर्थी किसी सवाल को चैलेंज करता है और विषय विशेषज्ञ उस चैलेंज को स्वीकार कर लेते हैं, तो बदली हुई आंसर की परीक्षा देने वाले हर अभ्यर्थी पर लागू होती है।

एनटीए ने कहा कि आंसर को चैलेंज करने के लिए फीस इसलिए ली जाती है ताकि बेकार के चैलेंज को रोका जा सके और अगर चैलेंज सही साबित होता है तो फीस वापस कर दी जाती है।