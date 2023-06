Anna Saubhagya Yojana: कर्नाटक में मुफ्त चावल योजना शनिवार से शुरू, अभी लाभार्थियों को मिलेगा पैसा

कर्नाटक सरकार ने अन्न सौभाग्य योजना के लिए तैयारी कर ली है। इस मामले पर कर्नाटक के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री केएच मुनियप्पा ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार योजना बना रही है कि पांच किग्रा अतिरिक्त चावल के स्थान पर राज्य के दक्षिणी इलाके में दो किग्रा रागी व शेष चावल और उत्तरी इलाके में दो किग्रा ज्वार और शेष चावल वितरित किया जाए।

कर्नाटक सरकार ने अन्न सौभाग्य योजना के लिए तैयारी कर ली है।(फोटो जागरण)

बेंगलुरु, पीटीआइ। कर्नाटक में मुफ्त चावल योजना एक जुलाई, शनिवार से शुरू हो जाएगी। कर्नाटक के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री केएच मुनियप्पा ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने अन्न सौभाग्य योजना के लिए तैयारी कर ली है। लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा किए जाएंगे पैसे पर्याप्त चावल की उपलब्धता होने तक अतिरिक्त पांच किग्रा चावल के स्थान पर लाभार्थियों के बैंक खातों में पैसा भेजा जाएगा। चुनावी गारंटी को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में चावल खरीदने में मुश्किल होने पर बुधवार को कर्नाटक सरकार ने पांच किग्रा अतिरिक्त चावल के स्थान पर 34 रुपये प्रति किग्रा की दर से पैसा लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। लाभार्थियों को चावल की जगह मिलेंगे रागी मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार योजना बना रही है कि पांच किग्रा अतिरिक्त चावल के स्थान पर राज्य के दक्षिणी इलाके में दो किग्रा रागी व शेष चावल और उत्तरी इलाके में दो किग्रा ज्वार और शेष चावल वितरित किया जाए। रागी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हालांकि ज्वार कम मात्रा में है। ऐसे में हम जितनी आपूर्ति कर सकते हैं करेंगे और बाद में पूरे पांच किग्रा चावल उपलब्ध कराएंगे। हम लाभार्थियों से जानकारी जुटाएंगे और इसके आधार पर रागी और ज्वार की मांग अधिक होने पर मात्रा में बदलाव किया जाएगा।

Edited By: Piyush Kumar