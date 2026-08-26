अमेरिका में आंध्र प्रदेश की महिला का डिपोर्टेशन केस खारिज, फिर भी ICE ने हिरासत में लिया

डिजिटल डेस्क, विजयवाड़ा। अमेरिका में आंध्र प्रदेश की वेंकटा नरसामंबा वासमसेट्टी ने लगभग तीन दशकों तक एक टीचर, मां और दादी के तौर पर अपनी जिंदगी बिताई लेकिन अभी वह इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (आईसीई) की हिरासत में हैं।

हालांकि, मई में एक जज ने उनके इमिग्रेशन केस को खत्म कर दिया था, जिससे वह कानूनी तौर पर स्थायी निवासी बन गईं लेकिन 11 अगस्त को उन्हें आईसीई की हिरासत में ले लिया गया और जॉर्जिया के एक डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। इससे उनके परिवार के मन में यह सवाल उठने लगा कि जब जज ने उन्हें देश से बाहर भेजने की कार्यवाही को खारिज कर दिया था तो उन्हें हिरासत में कैसे लिया जा सकता है।

क्या है नरसामंबा की कहानी? आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में अमलापुरम के पास एक गांव की रहने वाली नरसामंबा 1999 में अमेरिका चली गई थीं। उनके पति एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल थे और वह वहीं बस गए थे। उन्हें 2013 में ग्रीन कार्ड मिला, उन्होंने वेक काउंटी पब्लिक स्कूल में टीचर के तौर पर काम किया और दो बेटियों की परवरिश की। एक बेटी डॉक्टर है और दूसरी इमिग्रेशन लॉयर। उनके बच्चे और पोते-पोतियां अमेरिकी नागरिक हैं।

उनके परिवार के अनुसार, वह अपने बीमार पिता से मिलने के लिए नियमित रूप से भारत आती थीं। जुलाई 2022 में जब उनके पिता की तबीयत बिगड़ी तो वह वापस लौटीं। इस यात्रा के दौरान उन्हें कोरोना हो गया, जिससे अमेरिका लौटने में छह महीने से ज्यादा की देरी हुई।

अमेरिका पहुंचने पर शुरू हुई परेशानी जब वह वापस अमेरिका लौटीं तो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (डीएचएस) ने उन पर आरोप लगाया कि लंबे समय तक देश से बाहर रहने के कारण उन्होंने अपनी स्थायी निवासी की स्थिति खो दी है। केस चलने के दौरान उन्हें घर पर रहने की इजाजत दी गई, बशर्ते वह शार्लेट में नियमित रूप से आईसीई के सामने हाजिर हों। नरसामंबा ने हर अपॉइंटमेंट का पालन किया।

उनके वकील ने कई दस्तावेज पेश किए जिनसे पता चलता था कि उनका कभी भी अमेरिका में अपना घर, परिवार, नौकरी या स्थायी निवासी की स्थिति छोड़ने का इरादा नहीं था। जब डीएचएस अपने आरोपों को साबित करने के लिए कोर्ट की समय-सीमा का पालन नहीं कर पाया तो आखिरकार यह केस खत्म हो गया।

19 मई को जज ने पाया कि सरकार ऐसा कोई साफ और ठोस सबूत नहीं दे पाई जिससे साबित हो सके कि नरसामंबा को आरोपों के आधार पर देश से निकाला जा सकता है। इसलिए, जज ने उन्हें देश से निकालने की कार्यवाही को खत्म कर दिया और वह कानूनी तौर पर स्थायी निवासी बनी रहीं।

हालांकि, आईसीई के पास चेक-इन की प्रक्रिया जारी रही। 11 जुलाई को वह जज के आदेश की कॉपी लेकर तय ईआरओ चेक-इन के लिए पहुंचीं। उन्हें यह बताने के बजाय कि अब उन्हें रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, उनसे अगले महीने वापस आने को कहा गया क्योंकि आईसीई के रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुए थे और उस दिन उनके वकील उपलब्ध नहीं थे।

11 अगस्त को वह अपनी बेटी के साथ शार्लेट आईसीई ऑफिस गईं लेकिन वह बाहर नहीं आईं। उनके परिवार के अनुसार, उन्हें हिरासत में ले लिया गया और ओसिला, जॉर्जिया में इरविन काउंटी डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। इस सेंटर पर पहले भी वहां की स्थितियों और कथित दुर्व्यवहार को लेकर सवाल उठ चुके हैं।