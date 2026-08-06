आंध्र प्रदेश में दर्दनाक हादसा: नशे में धुत युवकों ने मेडिकल छात्रा को कार से कुचला, अस्पताल में ब्रेन डेड घोषित

डिजिटल डेस्क, अमरावती। आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्रवरम शहर से एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक मॉल के बाहर दो युवकों ने नशे की हालत में अपनी कार से एक 28 साल की मेडिकल छात्रा को कुचल दिया। इस भयानक हादसे में छात्रा को गंभीर सिर पर चोटें आईं, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे 'ब्रेन डेड' घोषित कर दिया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना प्रकाश नगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के तहत एवी अप्पा राव रोड पर स्थित एक मॉल के बाहर हुई। आरोपी दो युवक मॉल में जाने से पहले कथित तौर पर शराब के नशे में थे। मॉल के अंदर और बाहर किसी बात को लेकर उनकी वहां के सुरक्षाकर्मियों से तीखी बहस और झड़प हो गई थी।

गुस्से में की गई लापरवाही झगड़े के बाद गुस्से में दोनों युवक अपनी कार में सवार होकर वहां से निकले। पुलिस का मानना है कि वे बेहद गुस्से और तनाव में थे। मॉल से निकलते ही उन्होंने सड़क पर खड़ी या जा रही मेडिकल छात्रा को अपनी कार से जोरदार टक्कर मार दी। छात्रा की पहचान प्रियंका के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार सीधे छात्रा के ऊपर से गुजर गई, जिससे उनके सिर में बहुत गंभीर चोटें आईं।

अस्पताल में इलाज और आगे की स्थिति जानकारी के अनुसार हादसे के तुरंत बाद छात्रा को राजमहेंद्रवरम के एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत बेहद नाजुक होने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर न्यूरोलॉजिकल इलाज के लिए रेफर कर दिया। परिवार के लोग अब उन्हें बेहतर इलाज और मेडिकल देखभाल के लिए हैदराबाद शिफ्ट कर रहे हैं।

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