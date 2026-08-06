आंध्र प्रदेश कैबिनेट के बड़े फैसले: नई PPP नीति को मंजूरी, अमरावती के विकास को भी हरी झंडी; दिशा बिल क्यों लिया वापस?
आंध्र प्रदेश की नायडू सरकार ने कैबिनेट बैठक में 33 एजेंडों को मंजूरी दी, जिसमें नई पीपीपी नीति, अमरावती का विकास और दिशा बिल की वापसी शामिल है। ...और पढ़ें
HighLights
नई पीपीपी नीति 2026 को मिली कैबिनेट की मंजूरी।
अमरावती को ग्रीनफील्ड राजधानी बनाने के प्रस्ताव पास हुए।
महिलाओं के लिए दिशा बिल वापस लिया गया।
डिजिटल डेस्क, अमरावती। आंध्र प्रदेश की नायडू सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में एक साथ कई बड़े फैसले लिए है। इस बैठक में कुल 33 एजेंडों पर मुहर लगाई है, जिनमें निवेश, बुनियादी ढांचा, शिक्षा और कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं।
अहम नीतियों की बात करें तो नायडू सरकार ने राज्य में प्राइवेट कंपनियों और निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए नई पीपीपी नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। इसका फोकस परिवहन, बंदरगाह, हवाई अड्डे, स्वास्थ्य, शिक्षा और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्रों में रहेगा।
वायबिलीटी गैप फंडिंग की भी घोषणा
बात अब आर्थिक मदद की करें तो जिन प्रोजेक्ट्स में तुरंत मुनाफा नहीं दिखता लेकिन भविष्य में फायदा हो सकता है, उन्हें सपोर्ट करने के लिए सरकार ने 1,500 करोड़ रुपये का 'वायबिलिटी गैप फंडिंग' (VGF) और 'ब्रिज फंड' देने का प्रावधान किया है।
दिशा बिल वापस लिया गया
दूसरी तरफ कैबिनेट ने बहुचर्चित आंध्र प्रदेश दिशा बिल को वापस लेने का फैसला किया है। राज्य सरकार के इस फैसले के पीछे की वजह पर जोर दिया जाए तो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने पुरानी फाइल को वापस लेकर नए सुझावों के साथ नया बिल लाने की सलाह दी थी।
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इस बात ऐसे समझिए कि देश में नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) लागू हो चुके हैं, जिनमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए पहले से ही बेहद सख्त सजा और कानूनी प्रावधान हैं। ऐसे में सरकार का मानना है कि दिशा बिल के उद्देश्य अब इन नए केंद्रीय कानूनों से पूरे हो जाते हैं।
राजधानी अमरावती के विकास को रफ्तार
इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में अमरावती के विकास पर भी फोकस देखने के मिला। इसके तहत राज्य सरकार ने अमरावती को ग्रीनफील्ड राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए कई अहम प्रस्ताव पास किए हैं। इसमें अमरावती आई प्रोजेक्ट भी शामिल है। इस प्रोजेक्ट के लिए दोबारा टेंडर मंगाए जाएंगे।
इन प्रस्ताव को भी हरी झंडी
इसके अलावा क्वांटम वैली टेक पार्क पर भी खासा जोर दिया गया। यहां जुड़वां दफ्तरों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। हाईकोर्ट की कंसल्टेंसी लागत में संशोधन किया गया है और नई रेलवे लाइन के लिए जमीन जुटाने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है।
मछली और झींगा पालकों को राहत
इतना ही नहीं नायडू सरकार के कैबिनेट बैठक में बिजली के बिलों में मिलने वाली 1.5 रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी को 1 जून 2026 से आगे बढ़ा दिया गया है। इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। राज्य में उद्योगों और व्यापार को आसान बनाने के लिए एक नया 'ऑम्निबस कानून' पास किया गया है। इसके साथ ही सड़कों पर हादसों को रोकने और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए 'पैदल यात्री सुरक्षा नीति' को भी अपना लिया गया है।