आंध्र प्रदेश: जली हुई बाइक ने खोला राज, पत्नी ने ही रची थी बीजेपी नेता के हत्या की खौफनाक साजिश

डिजिटल डेस्क, अमरावती। आंध्र प्रदेश से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक स्थानीय बीजेपी नेता की हत्या की साजिश का पर्दाफाश हुआ है।

पुलिस ने जब एक मामूली सी घटना नेता की बाइक जलाने की जांच शुरू की, तो जो सच सामने आया उसने सबको चौंका दिया। इस मामले में पुलिस ने बीजेपी नेता की पत्नी समेत कुल छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

क्या है पूरा मामला? बता दें कि यह पूरा वाकया 13 सितंबर की रात का है, जब आंध्र प्रदेश में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष मुनिराजु की मोटरसाइकिल को कुछ लोगों ने आग के हवाले कर दिया था। शुरुआत में मुनिराजु की शिकायत पर पुलिस ने इसे सिर्फ संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का एक आम मामला मानकर जांच शुरू की।

पुलिस ने पहले यह एंगल खंगाला कि कहीं यह किसी स्थानीय राजनीतिक विवाद या विनायक चविथी फ्लेक्सी विवाद से जुड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा। सीसीटीवी फुटेज से खुला साजिश का जाल इसके बाद पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की बारीकी से जांच की। इसके आधार पर पुलिस ने पांच युवकों साई, उदय किरण, लीला कृष्णा, पृथ्वीराज और हरीश की पहचान की और उन्हें हिरासत में ले लिया। पूछताछ में इन लोगों ने बाइक जलाने की बात कबूल कर ली। लेकिन, इस जांच में तब एक बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ आया जब मुनिराजु की पत्नी प्रशांतिका का नाम इस साजिश से जुड़ गया।

पत्नी और प्रेमी का खौफनाक प्लान इतना ही नहीं पुलिस जांच में सामने आया कि बीजेपी नेता की पत्नी प्रशांतिका के आरोपी साई के साथ करीबी संबंध थे। प्रशांतिका सोशल मीडिया के जरिए अपने पति की हर गतिविधि और लोकेशन की जानकारी साई के साथ शेयर करती थी।

पुलिस के मुताबिक, प्रशांतिका और इन सभी आरोपियों ने कई बार मिलकर मुनिराजु की हत्या की साजिश रची थी, हालांकि वे अपने इस नापाक मकसद को अंजाम तक नहीं पहुंच पाए थे। बाइक जलाने की घटना भी इसी बड़ी साजिश का एक हिस्सा थी।