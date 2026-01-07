बच्चों के साथ यौन शोषण के आरोप में यूट्यूबर गिरफ्तार, 'वायरल हब' चैनल में करता था नाबालिगों का इंटरव्यू

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के एक यूट्यूबर को इंटरनेट पर बच्चों के यौन शोषण वाले कंटेंट बनाने, अपलोड करने और वायरल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी, कंबेट्टी सत्य मूर्ति को हैदराबाद पुलिस की साइबर क्राइम पुलिस ने बच्चों के शोषण के एक मामले में गिरफ्तार किया है।

मूर्ति आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम का रहने वाला है। वह 'वायरल हब' नाम से एक YouTube चैनल चलाता था और 15 से 17 साल के नाबालिगों के इंटरव्यू वाले वीडियो अपलोड करता था। इन इंटरव्यू के दौरान, वह अश्लील और यौन रूप से आपत्तिजनक सवाल पूछता था और एक वीडियो में, उसने दो नाबालिग बच्चों को एक-दूसरे को किस करवाया था।

बच्चों की सुरक्षा और साइबर कानूनों का उल्लंघन पिछले साल अक्टूबर में, हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने चैनल पर बच्चों के शोषण से जुड़े वीडियो देखने के बाद खुद ही मामला दर्ज किया था। टेक्निकल एनालिसिस से पता चला कि कंटेंट बच्चों की सुरक्षा और साइबर कानूनों का उल्लंघन करता है। डिजिटल सबूतों के आधार पर आरोपी की पहचान की गई, उसका पता लगाया गया और उसे गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने बताया कि आरोपी 2018 से सोशल मीडिया पर एक्टिव था। शुरू में, वह व्यूज़ और पैसे कमाने के लिए अश्लील भाषा का इस्तेमाल करके इन्फ्लुएंसर्स का इंटरव्यू लेता था। इसके बाद में, उसने पैसे कमाने के लिए नाबालिगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिससे उसने गंभीर अपराध किए।