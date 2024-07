Video: 'कोई तो Ambani फैमिली में हमारे जैसा है...', अनंत-राधिका के रिसेप्शन में अंबानी के पोते की मस्त एंट्री, संस्कारों की हुई तारीफ

नीता ने जैसे ही पृथ्वी का नाम लिया वो स्टेज की ओर दोड़ते हुए आए। नीला कुर्ता और सफेद पायजामा पहने पृथ्वी जैसे ही स्टेज की ओर आते हैं, वो फिसल जाते हैं। वो फिसलकर सीधा नीता के पैरो में चले जाते हैं।

स्टेज पर फिसलने के बाद वो तुरंत उठ जाते हैं और माइक लेकर बोलना शुरू करते हैं। माइक पकड़ते ही पृथ्वी जय श्री कृष्णा बोलते हैं और लोगों का दिल जीत लेते हैं। ये सुनते ही लोग भी खुश होकर जय श्री कृष्णा बोलते हैं।

Wow what a landing...

Chalo koi to nikla humhre jesa inki family me 😂😃😃 pic.twitter.com/pRMBdKaC1Z— Piku (@RisingPiku) July 15, 2024