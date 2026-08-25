आनंद महिंद्रा की RBI बोर्ड में री-एंट्री, पूर्व ISRO चेयरमैन एस. सोमनाथ समेत 3 नए निदेशक शामिल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए उद्योगपति आनंद महिंद्रा को चार साल के लिए फिर से पार्ट-टाइम, नॉन-ऑफिशियल डायरेक्टर नियुक्त किया है।

इसके साथ ही, इसरो (ISRO) के पूर्व चेयरमैन एस. सोमनाथ श्रीधरा पणिकर को भी बोर्ड में नए नॉन-ऑफिशियल डायरेक्टर के रूप में शामिल किया गया है।

आनंद महिंद्रा को फिर मिली नियुक्ति

दूसरी ओर, बोर्ड के अन्य सदस्यों वेणु श्रीनिवासन, पंकज रमनभाई पटेल और रवींद्र एच. ढोलकिया का कार्यकाल समाप्त हो गया है। महिंद्रा और श्रीनिवासन को पहली बार जून 2022 में चार साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया था।

हालांकि, इस हालिया फेरबदल में केवल महिंद्रा को ही नया कार्यकाल मिला है, जबकि श्रीनिवासन, पटेल और ढोलकिया को बोर्ड से मुक्त कर दिया गया है। नए सदस्यों का कार्यकाल और बोर्ड का आकार सोमवार, 24 अगस्त को आरबीआई द्वारा जारी प्रेस रिलीज़ के अनुसार, केंद्र सरकार ने तीन अन्य प्रमुख हस्तियों को भी 24 अगस्त, 2026 से चार साल की अवधि या अगले आदेश तक पार्ट-टाइम, नॉन-ऑफिशियल डायरेक्टर नियुक्त किया है।

इनमें जनमेजय कुमार सिन्हा, सैयद अकबरुद्दीन, एनी जॉर्ज मैथ्यू शामिल हैं, जो चार साल के लिए सेंट्रल बोर्ड में शामिल हो गए हैं। चार साल के लिए नियुक्ति एस. सोमनाथ और आनंद महिंद्रा की नियुक्तियां भी इसी नई संरचना का हिस्सा हैं। इन सभी की नियुक्ति चार साल के कार्यकाल या अगले आदेश तक (जो भी पहले हो) के लिए की गई है।