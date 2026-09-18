5 मिनट की वीडियो कॉल और 80 भारतीयों की नौकरियां खत्म, अमेरिकी कंपनी ने एक झटके में भारत की पूरी टीम को हटाया

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। यह एआई का साइडइफेक्ट है या कंपनी की खस्ता हालत कहना मुश्किल है लेकिन एक अमेरिकी फाइनेंशियल फर्म ने हाल ही में पांच मिनट की गूगल मीट के दौरान खराब परफार्मेंस का हवाला देकर भारतीय कस्टमर सपोर्ट टीम के सभी 80 लोगों को नौकरी से निकाल दिया।

निकाले गए एक कर्मचारी ने इंटरनेट मीडिया पर इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 80 कर्मचारियों को 'ऑपरेशनल कारणों' से उस दिन रिमोटली (घर से) काम करने के लिए कहा गया था। उन्हें अपनी शाम की शिफ्ट के आखिर में यह अचानक नौकरी जाने की खबर मिली।

कर्मचारी ने बताया कि सभी लोग नौकरी जाने के डर दिन-रात कम कर रहे थे। उसके बावजूद कंपनी ने रहम नहीं दिखाया। कर्मचारी ने लिखा कि मैं मंगलवार तक एक अमेरिकी बैंक के लिए कस्टमर सपोर्ट टीम का हिस्सा था। उन्होंने ऑपरेशनल कारणों से हमें घर से काम करने के लिए कहा था।

प्रभावित कर्मचारी ने बताया कि वे अपनी शाम 6:30 बजे की शिफ्ट में तीन घंटे काम कर चुके थे, तभी रात 9:30 बजे सीनियर मैनेजमेंट ने टीम को एक वर्चुअल काल के लिए बुलाया, जिसमें नौकरी से निकाले जाने की खबर दी गई।

सिर्फ पांच मिनट की काल से 80 परिवार प्रभावित हुए हैं। मुझे बुरा लगता है कि हम ऐसी कॉरर्पोरेट कंपनियों के लिए काम करते हैं जो हमें कभी भी निकाल सकती हैं। मुझे अफसोस है कि मैं अपनी नौकरी में इतनी मेहनत करता था।

'दुखद और निराशाजनक'जैसे-जैसे पोस्ट वायरल हुई, इंटरनेट मीडिया यूज़र्स ने कहा कि यह एक 'दुखद' और 'निराशाजनक' घटना है जिससे बड़ी संख्या में कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। जब एक यूजर ने पूछा कि इतनी बेरहमी से नौकरी से निकालने के लिए कौन सा बैंक जिम्मेदार था, तो प्रभावित कर्मचारी ने बताया कि वह 'ब्लूवाइन' था।