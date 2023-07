बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक से पहले भाजपा का तंज, तीन महीने से ज्यादा नहीं चल सकता एक व्यक्ति के खिलाफ गठबंधन

मदुरै, एएनआई। एक व्यक्ति के खिलाफ गठबंधन तीन महीने से ज्यादा नहीं चल सकता है। तमिलनाडु की भाजपा इकाई के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने रविवार को यह टिप्पणी की। बता दें कि बेंगलुरु में गैर भाजपा दलों की बैठक होने वाली है। इस बैठक में आम आदमी पार्टी भी शामिल होने वाली है।

इसी बीच भाजपा नेता अन्नामलाई ने कहा कि किसी एक व्यक्ति (प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी) के खिलाफ गठबंधन तीन महीने से ज्यादा नहीं चल सकता है। कोई भी बेंगलुरु में होने वाली विपक्ष की बैठक के बारे में नहीं जानना चाहता है। जब कावेरी प्रबंधन बोर्ड होता है तो राज्य के मुख्यमंत्री को यह कहने का कोई अधिकार नहीं कि वह तमिलनाडु को पानी नहीं देंगे।

Madurai | Tamil Nadu BJP chief K Annamalai says, "An alliance against an individual person (PM Modi) cannot last more than three months. No one wants to know about the opposition meeting to be held in Bangalore. When there is a Cauvery Management Board, the CM of the state has no… pic.twitter.com/Br9pe1rm8o