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राजस्थान को मिल सकता है बड़ा राष्ट्रीय तोहफा, प्रदेश में बनेगी देश की पहली ICAS अधिकारियों की प्रशिक्षण अकादमी

By Digital Desk Edited By: Jeet Kumar
Published: Fri, 18 Sep 2026 03:25 AM (IST)

वित्त मंत्रालय को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने राज्य सरकार के अधिकारियों की मदद से अकादमी के लिए जमीन चिह्नित की है।

राजस्थान में बन सकती है आईसीएएस अधिकारियों के प्रशिक्षण की अकादमी

राजस्थान में बन सकती है आईसीएएस अधिकारियों के प्रशिक्षण की अकादमी

HighLights

  1. राजस्थान में बन सकती है आईसीएएस अधिकारियों के प्रशिक्षण की अकादमी

  2. सिविल अकाउंट्स सेवा को सशक्त बनाने के लिए राजस्थान बनेगा नया केंद्र बिंदु

जागरण संवाददाता, जयपुर। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए उत्तराखंड के मसूरी में स्थित लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी की तर्ज पर भारतीय सिविल अकाउंट सर्विसेज (आईसीएएस) अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए राजस्थान में अकादमी स्थापित हो सकती है।

भरतपुर अथवा जोधपुर जिला मुख्यालय के निकट यह अकादमी बनाए जाने की योजना है। वित्त मंत्रालय को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा गया है।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने राज्य सरकार के अधिकारियों की मदद से अकादमी के लिए जमीन चिह्नित की है।

जानकारी के अनुसार, वर्तमान में भारतीय सिविल अकाउंट सर्विसेज के अधिकारियों के साथ-साथ नए और पदोन्नत सहायक अकाउंट्स अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए चार क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र दिल्ली, कोलकत्ता, चेन्नई, मुंबई ओर आइजोल में स्थित है। अब राष्ट्रीय स्तर की एक अकादमी राजस्थान में बनाए जाने की योजना है।