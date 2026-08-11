संसद की कैंटीन में छाया अमृतसरी जायका, सांसदों ने लिया छोले-कुलचे और लस्सी का मजा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र अब समाप्त होने वाला है, लेकिन सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच न खींचतान खत्म हुई और न संसद का गतिरोध टूट सका। मंगलवार को सियासी हलचल के बीच अमृतसर का प्रसिद्ध स्वाद भी छाया रहा।

भाजपा के राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने सांसदों के लिए विशेष अमृतसरी दावत का आयोजन किया। अमृतसर से मंगाए गए छोले-कुलचे, लस्सी और देसी क्रीम से बनी फ्रूट क्रीम का स्वाद लेने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के 120 से अधिक सांसद पहुंचे।

बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने कक्ष में इस विशेष भोजन का आनंद लिया। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद आयोजित इस दावत में अलग-अलग दलों के सांसद एक साथ नजर आए। उन्होंने पंजाब के पारंपरिक व्यंजनों का भरपूर लुत्फ उठाया। संसद परिसर में यह आयोजन सांसदों के बीच सौहार्द का माहौल बनाने वाला साबित हुआ। यह दावत संसद की व्यस्त कार्यवाही के बीच एक अलग और सकारात्मक घटना के रूप में चर्चा में रही।