अमरावती: तीन बहनें, भाई और भांजा... एक ही परिवार के पांच लोगों ने फांसी लगाकर दी जान

डिजिटल डेस्क, अमरावती। आंध्र प्रदेश के मंदिर शहर श्रीशैलम में एक रेस्ट हाउस में एक ही परिवार के पांच सदस्य फंदे से लटके मिले। इस मामले में आशंका जताई जा रही है कि पांचों लोगों ने आत्महत्या की है।

पुलिस ने आज मंगलवार, 25 अगस्त को बताया कि मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए बने रेस्ट हाउस 'वडेरा सतारम' के एक कमरे में दो पुरुष और तीन महिलाएं फंदे से लटके मिले।

परिवार ने पांच सदस्यों ने एक साथ की आत्महत्या

पुलिस के मुताबिक, कमरे में दो पुरुष पंखे से लटके मिले, जबकि तीन महिलाएं वॉशरूम में फंदे से लटकी हुई थीं। माना जा रहा है कि परिवार के पांचों सदस्यों ने तीन दिन पहले ही आत्महत्या कर ली थी।

इस घटना का पता आज मंगलवार को तब चला, जब बंद कमरे से बदबू आने पर कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो पांचों मृत पाए गए। मृतकों की पहचान पल्लापु सुधाकर (50), गोगुला आदिलक्ष्मी (36), मल्लेश्वरी (45), श्रीदेवी (33) और मणिकंठा (15) के रूप में हुई है। मणिकंठा, मल्लेश्वरी का बेटा था। एक महीने से रेस्ट हाउस में रह रहा था परिवार आत्मकुर के DSP रामंजनेयुलु ने घटनास्थल का दौरा किया और बताया कि परिवार श्री सत्य साईं जिले के बत्तलापल्ली का रहने वाला था। माना जा रहा है कि आर्थिक तंगी के कारण परिवार ने आत्महत्या की। सुधाकर नाम का व्यक्ति, उसकी तीन बहनें और एक भतीजा पिछले महीने श्रीशैलम आए थे। वे लगभग एक महीने से उस कमरे में रह रहे थे। DSP ने बताया कि परिवार 28 जुलाई को ऑटो-रिक्शा से आया था। उन्होंने कमरा नंबर 11 लिया था और 29 रुपये का दैनिक किराया दे रहे थे। जब कर्मचारियों ने उनसे कमरा खाली करने को कहा, तो उन्होंने और समय मांगा। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वे मंदिर में मन्नत मांगना चाहते हैं।