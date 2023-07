बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा पर गृह मंत्रालय की नजर, अमित शाह आज राज्यपाल सीवी आनंद बोस से करेंगे मुलाकात

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को नॉर्थ ब्लॉक में बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात करेंगे। मालूम हो कि बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान खूब हिंसा हुई है। इस हिंसा में दर्जनों लोगों की मौत हुई है। कई जगह बूथ लूटे गए। इस वजह से बंगाल में सोमवार को सैकड़ों पर बूथों पर दोबारा चुनाव चल रहा है।

अमित शाह आज राज्यपाल सीवी आनंद बोस से करेंगे मुलाकात।

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, एएनआई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को नॉर्थ ब्लॉक में बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात करेंगे। मालूम हो कि बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान खूब हिंसा हुई है। इस हिंसा में दर्जनों लोगों की मौत हुई है। कई जगह बूथ लूटे गए। इस वजह से बंगाल में सोमवार को सैकड़ों पर बूथों पर दोबारा चुनाव चल रहा है। बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए आठ जुलाई को वोटिंग हुई थी, जिस दौरान हिंसा में कई लोग मारे गए। बंगाल हिंसा पर होगी चर्चा जानकारी के मुताबिक, राज्यपाल बंगाल पंचायत चुनाव में हुई हिंसा पर चर्चा कर सकते हैं और अपने दौरों के आधार पर एक रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। बंगाल में चुनाव के दौरान 10 लोगों की मौत की पुष्टि बता दें कि बंगाल में शनिवार को पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा की कई घटनाएं सामने आईं। राज्य के पांच जिलों के 697 बूथों पर पुनर्मतदान हो रहा है। राज्य चुनाव आयोग ने रविवार को कहा कि पुलिस ने चुनाव संबंधी हिंसा में 10 लोगों की मौत की पुष्टि की है। 11 जुलाई को होगी वोटों की गिनती बंगाल के मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, मालदा, दक्षिण 24 परगना, उत्तरी दिनाजपुर और नादिया जैसे कई जिलों से बूथ कैप्चरिंग, मतपेटियों को नुकसान और पीठासीन अधिकारियों पर हमले की खबरें आईं। वोटों की गिनती 11 जुलाई को होगी।

Edited By: Devshanker Chovdhary