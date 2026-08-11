Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
    News

    अमित शाह की हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने की अपील, बताया सामूहिक शक्ति का प्रतीक

    By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 07:31 AM (IST)

    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने की अपील की, इसे भारत की सामूहिक शक्ति का प्रतीक बताया। ...और पढ़ें

    अमित शाह ने हर घर तिरंगा अभियान को बताया सामूहिक शक्ति का प्रतीक

    अमित शाह ने हर घर तिरंगा अभियान को बताया सामूहिक शक्ति का प्रतीक

    HighLights

    1. अमित शाह ने हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने की अपील की।

    2. अभियान को भारत की सामूहिक शक्ति का प्रतीक बताया गया।

    3. यह 9 से 17 अगस्त तक देशभर में मनाया जाएगा।

    नई दिल्ली, एएनआई: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने की अपील की। उन्होंने इसे भारत की सामूहिक शक्ति का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह केंद्रीय सरकार के 'विकसित भारत' के प्रयासों में सभी को एकजुट करता है।

    शाह ने एक्स पर संदेश साझा करते हुए नागरिकों से तिरंगा यात्रा, वंदे मातरम के सामूहिक गान में भाग लेने और हर घर तिरंगा डाट काम पर सेल्फी अपलोड करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान वंदे मातरम के 150वें वर्षगांठ के साथ मेल खाता है, जिससे यह हर देशभक्त के लिए और भी विशेष बन जाता है।

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी नौ अगस्त को नागरिकों से हर घर तिरंगा आंदोलन में उत्साहपूर्वक भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने तिरंगे को भारत की गर्व का प्रतीक और हर नागरिक के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया।

    संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने छह अगस्त को नई दिल्ली में हर घर तिरंगा 2026 अभियान की शुरुआत की। यह अभियान नौ से 17 अगस्त तक देशभर में मनाया जाएगा और यह भारत के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन चुका है।