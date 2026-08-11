अमित शाह की हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने की अपील, बताया सामूहिक शक्ति का प्रतीक

नई दिल्ली, एएनआई: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने की अपील की। उन्होंने इसे भारत की सामूहिक शक्ति का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह केंद्रीय सरकार के 'विकसित भारत' के प्रयासों में सभी को एकजुट करता है।

शाह ने एक्स पर संदेश साझा करते हुए नागरिकों से तिरंगा यात्रा, वंदे मातरम के सामूहिक गान में भाग लेने और हर घर तिरंगा डाट काम पर सेल्फी अपलोड करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान वंदे मातरम के 150वें वर्षगांठ के साथ मेल खाता है, जिससे यह हर देशभक्त के लिए और भी विशेष बन जाता है।