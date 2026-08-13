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    गृह मंत्री शाह ने फहराया तिरंगा, लोगों से 'हर घर तिरंगा' अभियान से जुड़ने की अपील

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 11:32 PM (IST)

    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर तिरंगा फहराया और 'हर घर तिरंगा' अभियान में शामिल होने की अपील की। ...और पढ़ें

    गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर तिरंगा फहराया

    गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर तिरंगा फहराया

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    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को अपने आवास पर तिरंगा फहराया और नागरिकों से 'हर घर तिरंगा' अभियान में शामिल होने की अपील की। शाह ने एक्स पर पोस्ट किया, नई दिल्ली में अपने आवास पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा फहराया।

    मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ यह अभियान हर भारतीय के मन में राष्ट्रप्रेम और गौरव की भावना को और मजबूत कर रहा है।

    करोड़ो देशवासी तिरंगे के साथ जुड़कर एक भारत, श्रेष्ठ भारत की भावना को सशक्त कर रहे हैं। एक अन्य पोस्ट में शाह ने कहा, मैं हर नागरिक से अपील करता हूं कि इस अभियान में शामिल हों।

    अपने घरों पर तिरंगा फहराकर देशभक्ति का जश्न मनाएं और harghartiranga.com पर सेल्फी अपलोड करें। उन्होंने साइट पर तस्वीरें अपलोड करने के बाद मिला इस अभियान में भागीदारी का सर्टिफिकेट भी शेयर किया।

    केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी फहराया तिरंगा

    एएनआइ के अनुसार केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने 'तिरंगा यात्रा' और 'तिरंगा अभियान' के तहत गुरुवार को अपने परिवार के साथ अपने आवास पर तिरंगा फहराया।

    उन्होंने कहा कि इस अभियान का मकसद लोगों को भारत को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना है।

    नड्डा ने एक्स पर पोस्ट किया, देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसी उत्साह के साथ मैंने अपने निवास पर परिवार के साथ तिरंगा फहराया। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर अपने घर की छत पर तिरंगा फहराएं।

    विदेश मंत्री जयशंकर ने साझा की तिरंगे के साथ सेल्फी

    विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को राष्ट्रीय ध्वज के साथ सेल्फी शेयर की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने उनके एक्स पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए कहा, 'हर दिल में तिरंगा, हर घर में तिरंगा!'

    'हर घर तिरंगा' अभियान 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत शुरू किया गया था। इसका मकसद लोगों को तिरंगा घर लाने और उसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है।

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