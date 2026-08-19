अमित शाह की दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ होगी बड़ी बैठक, किन मुद्दों पर होगी चर्चा?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद (SZC) की 31वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं।

बैठक में केंद्र-राज्य और अंतर-राज्यीय मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है, जिनमें पानी के बंटवारे, शिक्षा और रेप के मामलों की तेजी से जांच और सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनाने जैसे विषय शामिल हैं। चेन्नई कब पहुंचेंगे शाह? यह बैठक चेंगलपट्टू जिले के कोवलम में ईस्ट कोस्ट रोड पर स्थित एक लग्जरी होटल में आयोजित की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली से शाम 4.50 बजे विशेष विमान से रवाना होंगे और शाम 7.40 बजे चेन्नई हवाई अड्डे पहुंचेंगे।

वहां वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा भाजपा पदाधिकारी उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद वे सड़क मार्ग से कोवलम जाएंगे, जहां रात भर रुककर अगले दिन कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करेंगे। कौन-कौन होगा शामिल? बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीसन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगासामी शामिल होंगे। संबंधित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव, गृह सचिव तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।

केंद्रीय गृह मंत्रालय दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक प्रतिवर्ष बुलाता है ताकि राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाया जा सके और क्षेत्रीय मुद्दों का समाधान हो। 2022 के बाद यह पहली बैठक होने के कारण इसका विशेष महत्व है। एजेंडे में क्या-क्या? एजेंडे में राज्यों के बीच सहयोग, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश, बुनियादी ढांचे का विस्तार, जल बंटवारा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी और आपदा प्रबंधन जैसे विषय प्रमुख होंगे। अपराध नियंत्रण, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय तथा सीमा संबंधी विवादों पर भी चर्चा अपेक्षित है।

कावेरी जल विवाद को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के मतभेदों के बीच यह बैठक दोनों राज्यों को अपना पक्ष रखने तथा केंद्र की निगरानी में बेहतर तालमेल बनाने का अवसर देगी। अधिकारियों द्वारा पिछली बैठकों के निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा और केंद्र-राज्य सहयोग के नए मुद्दों की पहचान भी की जाएगी।