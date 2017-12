जब लाखों करोड़ की लूट हुई तब मनमोहन को गुस्सा क्यों नहीं आया: शाह

शाह ने कहा, 'वह पहले भी गुजरात में प्रचार कर चुके हैं, लेकिन ऐसे गुस्से में कभी नहीं दिखे। यह उनका स्वभाव नहीं है। शायद इस बार उनके ऊपर पार्टी का दबाव कुछ ज्यादा था।'

नई दिल्ली, प्रेट्र। गुजरात विधानसभा के लिए गुरुवार यानी 14 दिसंबर को दूसरे और अंतिम चरण का मतदान होना है। चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन बयानबाजी जारी है। ताजा घटनाक्रम में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने बुधवार को ट्वीट के जरिये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर हमला बोला।

शाह ने तंज कसते हुए सवाल किया, 'गुजरात चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पद की गरिमा का खयाल न रखने का आरोप लगाने वाले मनमोहन सिंह अपने कार्यकाल में इस गरिमा को क्यों भूल गए थे? उनके प्रधानमंत्री रहते हुए लाखों करोड़ रुपये के घोटाले होते रहे, तब उन्हें गुस्सा क्यों नहीं आया?'

We want to ask respected Manmohan Singh ji why was he not angry & anguished when a CM of his country was called ‘Maut Ka Saudagar.’ Why is he still silent when PM of his country is called ‘Neech’?