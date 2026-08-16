'जनता माफ नहीं करेगी सोनिया का पाप, शर्म बची है तो माफी मांगे कांग्रेस', वंदे मातरम् विवाद पर बोले अमित शाह

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस पर वंदे मातरम के अपमान को लेकर हो रही कांग्रेस की किरकिरी के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मुद्दे को अब जनता के बीच अपने तीखे तेवरों के साथ उठाया है।

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा का अनावरण करते हुए अमित शाह ने याद दिलाया कि स्वतंत्रता के 80 वर्ष बाद पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम का गान हुआ, लेकिन कांग्रेस की निर्लज्जता देखिए कि कांग्रेस मुख्यालय में जब वंदे मातरम का गान हो रहा था तो सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने के लिए कहा।

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष को ललकारने के भाव में गृह मंत्री बोले- सोनिया जी, 140 करोड़ जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया यह पाप जनता कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। जरा भी शर्म बची है तो दोनों हाथ जोड़कर बंकिम बाबू और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा- स्वतंत्रता दिवस पर हर बार की तरह भव्य आयोजन हुआ, लेकिन इस बार एक परिवर्तन था। यह परिवर्तन मेरे जैसे करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन था। आजादी के 80 साल बाद लाल किले की प्राचीर पर व देशभर में जहां ध्वज वंदन हुआ, वहां वंदे मातरम का गान पहली बार हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वोट बैंक के लालच में वंदे मातरम को भुला दिया था।

कांग्रेस मुख्यालय की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि 80 साल के बाद बंकिम बाबू का यह अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है तो वो भी सोनिया गांधी को रास नहीं आता है। वंदे मातरम के गान को बीच में रोकने के कांग्रेस नेत्री के प्रयासों की चर्चा करते हुए कहा कि कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम का गान अधूरा छोड़ दिया जाए। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का पुण्य स्मरण करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि वह 1957 से 1996 तक विपक्ष में रहे, लेकिन विचार राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रथम का रहा। जेल गए, लाठियां खाईं, कांग्रेस का अत्याचार सहा, लेकिन कभी सिद्धांत नहीं छोड़े। पोखरण में परमाणु परीक्षण सहित अटल सरकार के अन्य कार्यों का उल्लेख करने के साथ ही आदिवासियों की बड़ी आबादी वाले राज्य राजस्थान में इस वर्ग को भी गृह मंत्री ने संदेश दिया।

कहा कि इस देश के आदिवासियों-जनजातियों के लिए कोई अलग मंत्रालय नहीं था। अटल जी ने पहली बार जनजातीय कल्याण मंत्रालय बनाने की शुरुआत की। आज इसका परिणाम है कि गरीब से गरीब घर की आदिवासी बेटी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के रूप में राष्ट्रपति भवन को शोभायमान कर रही हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा आदिवासी कल्याण को आगे बढ़ाया। जो शुरुआत अटल जी ने की थी, पीएम मोदी ने उसे अंजाम तक पहुंचाया।

शाह ने अटल बिहारी के व्यक्तित्व की व्याख्या करते हुए कहा कि अटल जी पत्रकार बने तो कलम से राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया, कवि बने तो शब्दों से राष्ट्रभक्ति को आगे बढ़ाया और प्रधानमंत्री बने तो राष्ट्र की सुरक्षा और सुशासन को आगे बढ़ाया। न सत्ता में रहते सिद्धांत छोड़ा, न विपक्ष में रहते हुए छोड़ा।