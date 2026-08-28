'संस्कृत भारत की ज्ञान परंपरा और चेतना का आधार', विश्व संस्कृत दिवस पर बोले अमित शाह

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को विश्व संस्कृत दिवस के मौके पर बधाई दी और इस भाषा को भारत की ज्ञान परंपरा, संस्कृति और चेतना का आधार बताया। गृह मंत्री ने रक्षा बंधन पर भी देशवासियों को बधाई दी।

इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में शाह ने कहा कि संस्कृत भारत की ज्ञान परंपरा, संस्कृति और चेतना का आधार है और यह भाषा जितनी प्राचीन है, उतनी ही वैज्ञानिक भी है। उन्होंने कहा, 'संस्कृत में लिखे गए वेद, उपनिषद और शास्त्र सदियों से मानवता को ज्ञान के मार्ग पर ले जा रहे हैं।'