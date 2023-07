अमित शाह ने बटन दबाया और 2381 करोड़ की ड्रग्स का हुआ खात्मा, NCB की देशभर में नशे पर बड़ी कार्रवाई

नई दिल्ली, एजेंसी। Amit Shah on Drugs केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में 'ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा' पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम में सभी राज्यों के एएनटीएफ के समन्वय से एनसीबी द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में 1,44,000 किलोग्राम से अधिक दवाएं नष्ट की गई।

बता दें कि एनसीबी कई बार बड़ी मात्रा में ड्रग्स को नष्ट करने की कार्रवाई कर चुका है।

केंद्र सरकार नशे के सौदागरों को किसी भी कीमत पर बख्शने को तैयार नहीं है। पंजाब में भी नशे पर लगाम लगाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अमृतसर में रंजीत एवेन्यू के बी ब्लॉक व न्यू अमृतसर में अपने कार्यालय खोले हैंl इस मौके पर जोनल डायरेक्टर अमनजीत सिंह ने गृहमंत्री अमित शाह के साथ ऑनलाइन मीटिंग भी की।

