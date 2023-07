'वंशवादियों के भ्रष्टाचार पर जारी रहेगी ED की कार्रवाई' अमित शाह बोले- संस्था किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं

अमित शाह के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुश हो रहे लोगों के भ्रम जल्द ही दूर होने के कई कारण है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सीवीसी एक्ट में संशोधन को सही ठहराया है। इस संशोधन के बाद सरकार ईडी और सीबीआइ निदेशक को दो साल के कार्यकाल के बाद भी एक-एक साल के लिए तीन बार सेवा विस्तार दे सकती है।

गृहमंत्री अमित शाह की फाइल फोटो।(फोटो सोर्स: जागरण)

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। ईडी निदेशक संजय मिश्र के सेवा विस्तार को अवैध करार देने के बाद सरकार पर हमले को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों पर तीखा कटाक्ष किया है। शाह ने साफ किया है कि ईडी किसी एक निदेशक तक सीमित नहीं है और एक संस्था के रूप में वह वंशवादियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पहले की तरह जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी एक्ट में संशोधन को सही ठहराया: अमित शाह अमित शाह के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुश हो रहे लोगों के भ्रम जल्द ही दूर होने के कई कारण है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सीवीसी एक्ट में संशोधन को सही ठहराया है। इस संशोधन के बाद सरकार ईडी और सीबीआइ निदेशक को दो साल के कार्यकाल के बाद भी एक-एक साल के लिए तीन बार सेवा विस्तार दे सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचारियों और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ईडी के अधिकार को पहले की तरह मान्य रखा है। ईडी का निदेशक कौन होगा यह महत्वपूर्ण नहीं: अमित शाह एक ट्वीट में शाह ने कहा कि ईडी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि एक संस्थान के रूप में मनी लांड्रिंग और फेमा उल्लंघन के मामलों की जांच में जुटा हुआ है। उन्होंने कहा कि ईडी का निदेशक कौन होगा यह महत्वपूर्ण नहीं है। ईडी का निदेशक जो भी होगा वह विकास विरोधी और भ्रष्टाचार में लिप्त वंशवादियों के खिलाफ कार्रवाई को पहले ही तरह जारी रखेगा।

Edited By: Piyush Kumar